Estrellita, la perrita que fue abusada de manera atroz, ya fue operada por primera vez y se encuentra recuperándose.

El caso se dio a conocer tras denuncias de vecinos de la zona de Quepos. En estas aseguraban haber sido testigos de los brutales abusos por parte del “dueño”.

Desde la fundación afirman que los vecinos no intervenían, ya que en apariencia el sujeto sería alguien considerado peligroso en el sitio e incluso estuvo en la cárcel.

Desde la Fundación Anhelo Pet’s informaron que ya se le realizó la reconstrucción de la vulva y el recto.

Los gastos de las operaciones, que tuvieron un costo aproximado de 450 mil colones, fueron cubiertos gracias a recaudaciones y esfuerzos de la fundación.

Se destaca que ahora Estrellita está protegida, asegurando que tendrá una vida digna.

Esta se encuentra recuperándose de la primera operación, recibiendo los cuidados necesarios.

Ahora solicitan colaboración debido a que se necesitan pañales y estar limpiando las zonas constantemente.

Para colaborar con Estrellita, las personas se pueden poner en contacto de manera directa con la fundación al número (+506) 8840-3334.