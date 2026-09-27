Este es el emotivo mensaje de la UNED tras la muerte de un estudiante

Vecino de Tilarán.

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La Universidad Estatal a Distancia (UNED) dedicó un emotivo mensaje a Daniel Martínez, joven que falleció este sábado en Liberia.

Martínez era originario de Tilarán y estudiante de la UNED, por lo que las autoridades universitarias enviaron un mensaje a la comunidad y a sus familiares.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, amistades y seres queridos, así como a la comunidad estudiantil y a la UNED Tilarán, quienes compartieron con él espacios de aprendizaje, crecimiento y desarrollo”, indicaron.

Martínez fue una de las dos víctimas de un accidente acuático ocurrido en la playa Cabuyal de Liberia.

Confirman muerte de dos jóvenes tras accidente acuático en la playa

Al parecer, Martínez y otro joven de apellido Coronado fueron arrastrados por las olas mar adentro, y sus cuerpos fueron ubicados varias horas después por rescatistas de la Cruz Roja.