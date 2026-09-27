Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) dedicó un emotivo mensaje a Daniel Martínez, joven que falleció este sábado en Liberia.

Martínez era originario de Tilarán y estudiante de la UNED, por lo que las autoridades universitarias enviaron un mensaje a la comunidad y a sus familiares.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, amistades y seres queridos, así como a la comunidad estudiantil y a la UNED Tilarán, quienes compartieron con él espacios de aprendizaje, crecimiento y desarrollo”, indicaron.

Martínez fue una de las dos víctimas de un accidente acuático ocurrido en la playa Cabuyal de Liberia.

Al parecer, Martínez y otro joven de apellido Coronado fueron arrastrados por las olas mar adentro, y sus cuerpos fueron ubicados varias horas después por rescatistas de la Cruz Roja.