Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Dos jóvenes fueron las víctimas de un accidente acuático ocurrido en la playa Cabuyal, de Liberia ocurrido este sábado en horas de la tarde.

Así lo confirmaron las autoridades de la Cruz Roja Costarricense, tras ubicar los cuerpos de los muchachos varias horas después del evento.

Al parecer, una corriente de agua habría arrastrado a tres jóvenes, y una de estas personas logró ser rescatada con vida.

Sin embargo, las otras dos fueron arrastradas mar adentro y fueron ubicadas fallecidas varias horas después.

Según trascendió en redes sociales, se trataría de dos jóvenes de apellidos Martínez y Coronado, quienes eran vecinos de Tilarán.

Los cuerpos quedaron a cargo de las autoridades del Organismo de Investigación Judicial para su respectiva autopsia.