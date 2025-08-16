En Grupo Extra presentamos las noticias que reflejan los avances en Costa Rica: desde innovaciones en tecnología, salud y educación, hasta proyectos que triunfan dentro y fuera del país, estas son las mejores noticias de la semana.

Tica desarrolla microalgas que aumentan las cosechas hasta un 30% Un desarrollo científico costarricense promete transformar la agricultura nacional. Se trata de Phyco-Plus, un bioestimulante natural elaborado a base de microalgas que regenera suelos y aumenta los rendimientos de los cultivos hasta en un 30%. El producto es el resultado de 18 años de investigación liderada por la bióloga costarricense Maritza Guerrero, fundadora de la empresa Algabiotica, que desarrolló un método único y de bajo costo para producir microalgas vivas. Lea la nota completa aquí.

Tecnología 3D mejora precisión en cirugías en hospital de Alajuela El servicio de Oftalmología del hospital San Rafael, en Alajuela, implementó este moderno sistema de tecnología tridimensional. El equipo consiste en una cámara de alta resolución acoplada al microscopio quirúrgico, cuya imagen se proyecta en tiempo real en una pantalla de gran formato. Lea la nota completa aquí.

K-Lab llega a Costa Rica: iniciativa impulsará la innovación tecnológica El Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la República de Corea del Sur inauguraron el K-Lab Costa Rica. Este se trata de un laboratorio de innovación tecnológica con una inversión de más de 2.5 millones de dólares que busca fortalecer las capacidades de estudiantes, docentes y Pymes. Lea la nota completa aquí.

Abren oportunidades a docentes ticos en Estados Unidos Participate Learning está reclutando maestros para escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. El programa ofrece salarios competitivos y apoyo integral para una experiencia internacional.



La postulación es gratuita y se realiza en línea, puede ver el link en la nota completa aquí.

