Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí detuvieron esta mañana a 2 personas sospechosas de dedicarse a la venta de droga en el sector de Cristo Rey.

El operativo se realizó a las 6:00 a.m. mediante un allanamiento en una vivienda, donde fueron arrestados un hombre de apellido López, de 31 años, conocido como “Gordo”, y una mujer de apellido Dormo, de 38 años, apodada “Rosa”.

Las investigaciones comenzaron hace 2 meses a partir de informaciones confidenciales que señalaban a ambos como presuntos vendedores de estupefacientes en las cercanías de la plaza de deportes de Cristo Rey. De acuerdo con los reportes, comercializaban marihuana y crack en la zona.

Durante la diligencia judicial, los agentes decomisaron ₡66.000 en efectivo y otra evidencia que será incorporada al proceso. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público para que se defina su situación jurídica en las próximas horas.