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Una frase en redes terminó convirtiéndose en una amarga premonición para el influencer costarricense Julián Valjota, quien actualmente suma en apariencia más de 24 horas privado de libertad tras ser arrestado por autoridades policiales.
En su última publicación compartida en plataformas digitales antes de quedar incomunicado, Valjota grabó un breve video en el que registró el momento exacto en que una patrulla policial estaba detenida detrás suyo.
Influencer Julián Valjota es detenido en EEUU: Araya Vlogs da noticia
“Tengan cuidado con lo que manifiestan, porque yo estaba diciendo ‘vuelvo a Costa Rica’, pero no les había dicho cómo”, expresó el creador de contenido mientras se veía la unidad policial a sus espaldas.
Poco tiempo después de publicar el metraje, las sospechas de sus seguidores se confirmaron cuando su compañero de viajes, Christopher Araya (Araya Vlogs), lanzó una alerta pública solicitando ayuda legal especializada en migración y confirmando que Valjota no había sido presentado aún ante un juez.
“Amigos, esto no es una broma, por favor, tómenlo muy en serio. No sé ni con qué palabras decirles esto, pero Julián está detenido. Julián está preso, va para 24 horas de estar preso. Todavía no lo ha visto ningún juez”, expresó Araya en su mensaje.
@arayavlogs Julián está detenido 🚨 #costarica ♬ sonido original – Araya Vlogs