Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Christopher Araya, conocido popularmente como Araya Vlogs, encendió las alarmas en redes sociales al informar sobre la detención de su compañero de viajes, el influencer Julián Valjota.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Araya confirmó que Valjota se encuentra privado de libertad y que la situación requiere atención legal inmediata.

“Amigos, esto no es una broma, por favor, tómenlo muy en serio. No sé ni con qué palabras decirles esto, pero Julián está detenido. Julián está preso, va para 24 horas de estar preso. Todavía no lo ha visto ningún juez”, expresó Araya en su mensaje.

El youtuber explicó que la publicación del caso responde a un deseo del propio Valjota para que sus seguidores estén al tanto de su condición actual. Asimismo, detalló que ya se encuentran coordinando las primeras acciones legales para resolver su estatus.

“Nosotros ya estamos hablando con el abogado de Julián, con abogados especialistas en temas de migración. Pero si alguna persona por aquí cree que puede ayudar de alguna manera, por favor, puede escribir al correo [email protected]”, añadió, solicitando que el contacto se use únicamente para aportes reales a la causa.

Araya concluyó su comunicado indicando que mantendrá informada a la audiencia conforme avance el caso y se defina la situación jurídica de Valjota ante las autoridades correspondientes.