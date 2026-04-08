Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a Grupo Extra que las hijas de la joven Junieysis Adely Merlo Espinoza, una nicaragüense de 29 años reportada como desaparecida en Costa Rica, fueron separadas temporalmente de su padre, quien las tenía a su cargo.

Según informó el departamento de prensa de la institución, las menores fueron trasladadas para una valoración médica y se dictó una medida de abrigo temporal.

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“Se llevaron a valoración médica y se dictó medida de abrigo temporal”, indicó el PANI.

De acuerdo con la institución, la decisión se tomó mientras se valoran los recursos familiares disponibles para la atención de las niñas.

Cabe destacar que desde el martes 7 de abril agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en el condominio donde habitaba la mujer. Sin embargo, debido a que el caso continúa en investigación, las autoridades indicaron que no pueden brindar más detalles sobre las diligencias que se realizan.

Merlo Espinoza es madre de dos niñas gemelas y, según sus familiares, se dedicaba principalmente a su cuidado. Además, señalaron que llevaba una vida tranquila, y se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de marzo.