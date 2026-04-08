El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene resguardo desde este martes 7 de abril en la vivienda donde reside Junieysis Adely Merlo Espinoza, una joven madre nicaragüense de 29 años reportada como desaparecida en Costa Rica.

El OIJ confirmó a Grupo Extra que agentes se encuentran en el condominio donde habita la mujer. Sin embargo, debido a que el caso continúa en investigación, indicaron que no pueden brindar más detalles sobre las diligencias que se realizan.

Buscan a madre nicaragüense desaparecida en Costa Rica

De acuerdo con información proporcionada por la familia, la última vez que tuvieron contacto con Merlo Espinoza fue el lunes 30 de marzo por la noche, alrededor de las 6:30 p.m., durante una transmisión en vivo que ella realizó en redes sociales.

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Merlo Espinoza es madre de dos niñas gemelas y, según sus familiares, se dedicaba principalmente a cuidarlas. Además, señalaron que llevaba una vida tranquila.

Condominio donde vive Merlo Espinoza

Cabe destacar que la joven cuenta con una cuenta de TikTok con poco más de 9.000 seguidores, donde acostumbra compartir contenido de comedia, aspectos de su vida diaria y publicaciones junto a sus hijas gemelas de cuatro años.