Esta cantidad de dinero destinará Justicia para alimentación en cárceles

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El Ministerio de Justicia y Paz destinará cerca de ₡15 mil millones para garantizar la alimentación de las personas privadas de libertad y de la Policía Penitenciaria durante 2027.
Así lo informó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde presentó el proyecto de presupuesto de la institución para el próximo año.
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De acuerdo con el jerarca, la subpartida de alimentos y bebidas alcanzará los ₡14.882 millones, recursos con los que se pretende cubrir una de las principales necesidades del sistema penitenciario ante el crecimiento de su población.
“Se refuerza la alimentación. La subpartida de alimentos y bebidas aumenta de ₡11.200 millones a ₡14.882 millones para mantener la alimentación no solamente de los privados de libertad, sino también de la Policía Penitenciaria”, explicó Aguilar.