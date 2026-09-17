Esta cantidad de dinero destinará Justicia para alimentación en cárceles

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz destinará cerca de ₡15 mil millones para garantizar la alimentación de las personas privadas de libertad y de la Policía Penitenciaria durante 2027.

Así lo informó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde presentó el proyecto de presupuesto de la institución para el próximo año.

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De acuerdo con el jerarca, la subpartida de alimentos y bebidas alcanzará los ₡14.882 millones, recursos con los que se pretende cubrir una de las principales necesidades del sistema penitenciario ante el crecimiento de su población.