Justicia asegura que hacinamiento carcelario bajaría con apertura del CACCO

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz proyecta una reducción significativa del hacinamiento en las cárceles del país una vez que entre en funcionamiento el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), infraestructura que aportará 5.100 nuevos espacios al sistema penitenciario.

Así lo aseguró Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para referirse al proyecto de presupuesto de la institución para 2027.

Comparecencia, ministro de Justicia y Paz. / Foto: Isaac Villalta.

Según explicó el jerarca, actualmente el sistema penitenciario registra aproximadamente un 59% de hacinamiento y, con la entrada en operación del nuevo centro, la proyección es que este indicador se ubique en alrededor del 15%.

“Con el CACCO, el hacinamiento va a bajar a un 15%. Esto es histórico. Teníamos años de estar en un hacinamiento crítico”, manifestó Aguilar.

El ministro aclaró posteriormente que la reducción todavía no se ha producido debido a que el centro penitenciario aún no se encuentra en funcionamiento.

“Estamos ahorita en un 59% de hacinamiento crítico y vamos a llegar a un 15% de hacinamiento”, reiteró.

5.100 nuevos espacios

Aguilar indicó que el CACCO se encuentra prácticamente terminado y que el Ministerio espera realizar la recepción oficial de las instalaciones en los próximos días.

De acuerdo con el jerarca, los 5.100 nuevos espacios permitirán trasladar población penitenciaria al nuevo complejo y, a su vez, liberar cupos en otros centros penales para atender el crecimiento de personas privadas de libertad.

Actualmente, según los datos expuestos durante la comparecencia, el sistema registra alrededor de 21.000 personas privadas de libertad.

“Ya no estaríamos en hacinamiento, aquí llegamos a sobrepoblación. El hacinamiento, según la doctrina internacional, es arriba del 20%”, afirmó.