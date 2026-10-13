Equipo médico viaja a Panamá para atención de recién nacidos

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un Equipo Médico de Emergencia (EMT por sus siglas en inglés) viajó este martes a Panamá para brindar apoyo a la atención de las madres y a sus bebés recién nacidos.

Tras el terremoto ocurrido el viernes anterior en el vecino país, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) envió un EMT con el objetivo de apoyar la atención de mujeres en postparto y bebés recién nacidos en los hospitales Cecilio Castillero y Joaquín Pablo Franco, ubicados en la península de Azuero.

La ayuda se extiende con el propósito de contribuir a que los centros médicos mantengan la continuidad de estos servicios, mientras se logran recuperar en su funcionamiento habitual.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la institución, mencionó que la capacidad desarrollada por la CCSS permite colaborar ante una emergencia internacional, sin desatender las necesidades de la población costarricense.

Para cumplir con la misión, se enviaron dos módulos asistenciales equipados para la atención, además de plantas eléctricas y sistemas para el abastecimiento de agua. El equipo está integrado por equipo médico y de enfermería, y especialistas en logística. En total, 23 personas integran la delegación.

El jefe de misión, el Dr. Hugo Madrigal Vargas, destacó que los módulos tienen capacidad para operar de manera autosuficiente durante el periodo que se mantengan en suelo panameño.

“Costa Rica nos va a tender la mano en una situación de emergencia y queremos reiterar nuestro agradecimiento como país a Costa Rica, país hermano nuestro”, manifestó Pacífico Escalona Ávila, embajador de Panamá en Costa Rica.