Laura Fernández anuncia ayuda a Panamá tras terremoto

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que Costa Rica enviará este martes una misión médica de emergencia a Panamá para apoyar la atención hospitalaria tras el terremoto registrado el viernes.

Según explicó la mandataria, el apoyo responde a una solicitud oficial del Gobierno panameño y estará dirigido a dos hospitales que requieren recuperar su capacidad de atención para mujeres en periodo de posparto y bebés recién nacidos.

“Costa Rica está con ustedes en este difícil momento que están atravesando después del terremoto del viernes”, manifestó Fernández en un mensaje dirigido al pueblo panameño.

La misión contará con el respaldo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y trasladará dos módulos asistenciales, plantas eléctricas, sistemas de agua y saneamiento, así como médicos, personal de enfermería y especialistas en logística.

Fernández indicó que el contingente operará bajo los estándares internacionales establecidos para equipos médicos de emergencia por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La presidenta aseguró además que el envío de personal y recursos no afectará la prestación de los servicios de la Caja en Costa Rica.

Foto: AFP.

“La atención y colaboración que vamos a brindar no afectará en absolutamente nada los servicios propios de la Caja Costarricense de Seguro Social en el territorio nacional”, afirmó.

Fernández cerró su mensaje asegurando que Costa Rica responderá ante la emergencia que enfrenta el país vecino.