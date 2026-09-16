Encuentran sin vida a menor arrastrado por la corriente en Sarapiquí

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El menor de 13 años que se encontraba desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río en el sector de Las Horquetas, en Río Frío de Sarapiquí, fue encontrado sin vida.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el menor fue hallado minutos antes de las 5:00 p.m.

En el operativo participaron dos ambulancias de la Cruz Roja Costarricense y personal especializado en labores de búsqueda y buceo.

Las condiciones climatológicas adversas y las lluvias constantes en la zona dificultaron las labores de los equipos de emergencia.