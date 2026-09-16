Reportan accidente acuático en Sarapiquí: menor desaparecido

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un menor de 13 años se encuentra desaparecido tras un accidente acuático en el sector de Las Horquetas, en Río Frío de Sarapiquí.

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda en dicho sector, donde, según información de los familiares del menor, indican que fue arrastrado por la corriente del río.

En el sitio trabajan dos ambulancias de la Cruz Roja y personal especializado en labores de buceo, quienes mantienen las labores de búsqueda.

De acuerdo con las autoridades, las condiciones climatológicas en la zona son adversas debido a las lluvias constantes, lo que dificulta las labores de los equipos de emergencia.

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