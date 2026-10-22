Encuentran droga oculta en jabón en polvo en cárcel de Alajuela

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Policía Penitenciaria del centro penal Gerardo Rodríguez en Alajuela impidió el ingreso de aparente droga oculta en bolsas de jabón en polvo y en unas tenis.
De acuerdo con las autoridades, los oficiales decomisaron a un visitante de apellido Ortiz una bolsa de jabón en polvo y, tras las respectivas pruebas, detectaron la presencia de aparente clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1.200,60 gramos.
En otro caso, en el puesto de ingreso, los agentes penitenciarios detectaron dos envoltorios confeccionados con cinta adhesiva negra que contenían aparente picadura de marihuana, los cuales se encontraban ocultos dentro de las suelas de unos tenis que un visitante de apellido Córdoba pretendía entregar como parte de una encomienda.
Además, los policías realizaron una revisión de espacios, lo que permitió el decomiso de:
Lea además: ¡Más decomisos! Hallan drogas y celulares en cuatro cárceles