¡Más decomisos! Hallan drogas y celulares en cuatro cárceles

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Policía Penitenciaria decomisó más de 376 gramos de aparentes drogas, celulares y otros artículos prohibidos en cuatro centros penitenciarios del país.

Se trata de las cárceles La Reforma, Carlos Luis Fallas en Pococí, Limón y 26 de Julio en Puntarenas.

Cárcel La Reforma:

En el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, la Policía Penitenciaria impidió el ingreso de un celular y 176,95 gramos de aparentes drogas, entre ellas tusi y marihuana, en dos procedimientos distintos.

En el primer caso, una mujer de apellido Fallas pretendía hacer una visita a una persona ubicada en el módulo de pensiones alimentarias.

Durante la revisión de sus pertenencias mediante el equipo de rayos X, los oficiales detectaron una imagen sospechosa, por lo que, al realizar la inspección manual del bolso, localizaron un celular con su respectivo chip, los cuales fueron decomisados de inmediato.

La mujer fue trasladada a la Fiscalía de Alajuela para el trámite judicial correspondiente.

En otro procedimiento, la intervención del equipo de la Unidad Canina permitió detectar y decomisar 176,95 gramos de aparente tusi y marihuana a una visitante de apellido Obando.

Foto: Justicia y Paz

Cárcel Carlos Luis Fallas, Pococí:

Los oficiales penitenciarios decomisaron un celular a una mujer que igualmente se presentó como visitante, por lo que fue trasladada a la Fiscalía, junto con el dispositivo decomisado y la documentación correspondiente, para el respectivo trámite judicial.

Foto: Justicia y Paz

Cárcel de Limón:

Como parte de la Operación Policial Ragnarök, la Policía Penitenciaria detuvo a una mujer de apellido Mesén, a quien se le decomisaron aparentes drogas y artículos utilizados para fumar durante el desarrollo de la visita general.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron cuando los oficiales penitenciarios detectaron que la mujer ocultaba entre sus prendas de vestir sustancias y artículos prohibidos, luego de que saliera del servicio sanitario durante la visita general.

Ante el hallazgo, los agentes procedieron con el decomiso de los artículos y la detención de la visitante, quien fue remitida a las autoridades judiciales.

Foto: Justicia y Paz

Cárcel 26 de Julio, Puntarenas:

Una mujer de apellido Salas intentó ingresar 199,35 gramos de aparentes drogas, como marihuana y cocaína.

Como parte de los controles de seguridad, el equipo de la Unidad Canina realizó la revisión correspondiente, siendo que el can dio una alerta positiva en la zona de la ingle de la visitante, lo que permitió detectar un envoltorio de forma cilíndrica, confeccionado con cinta adhesiva negra, que contenía las aparentes sustancias ilícitas.

La mujer también fue trasladada de la mujer a la Fiscalía de Flagrancia para el respectivo trámite judicial.