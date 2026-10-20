Encuentran a las 2 personas desaparecidas en San Ramón

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó que fueron localizadas las dos personas adultas, un hombre y una mujer, que habían sido reportadas como extraviadas en fincas ganaderas en el sector de San Juan de San Ramón, Alajuela.

Ambos se encuentran en buen estado de salud, por lo que no requirieron traslado a un centro médico, según indicó la Benemérita.

La institución habría recibido la alerta de la desaparición a eso de las 6:00 p.m de este martes, por lo que de inmediato iniciaron el operativo de búsqueda en la zona, dando resultados positivos.