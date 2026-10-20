Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda en San Ramón de Alajuela debido a que dos personas adultas, un hombre y una mujer, se encuentran extraviadas en fincas ganaderas de la zona.

De acuerdo con la Benemérita, recibieron una alerta de la desaparición a eso de las 6:00 p.m, por lo que el personal especializado ya se encuentra dentro de las fincas realizando labores para localizar a ambas personas.

El operativo se mantiene activo.

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