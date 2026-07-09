Un segundo golpe al narcotráfico ocurrió en menos de 24 horas luego de interceptar otra lancha en el Pacífico Sur que permitió el decomiso de 2,9 toneladas de drogas, para un total de 5,4 toneladas sumando las 2,5 de la intervención anterior y seis sospechosos detenidos.

La embarcación contaba con tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno y era tripulada por tres colombianos identificados como:

Apellido Hidalgo, de 23 años

Apellido Gálvez, de 50 años

Apellido Pertuz, de 31 años

La Policía de Control de Drogas (PCD) determinó que el cargamento consistía en 150 paquetes con un aproximado de un kilo de cocaína cada uno y aproximadamente 2.750 kilos de marihuana, para un total de aproximadamente 2.900 kilos (2,9 toneladas) de ambas drogas.

Gerald Campos, Ministro de Seguridad Pública, mencionó que esta segunda embarcación fue interceptada a 145 millas náuticas (270 kilómetros) al suroeste de Golfito, durante una operación ejecutada por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas.

La acción fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia con la Armada de Colombia y autoridades panameñas, además de apoyo aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS), lo que permitió ubicar una lancha rápida de 38 pies de largo, con el nombre “ANGEL DEL PACIFICO”, la cual no portaba matrícula ni bandera.

Video: Ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde.

Primera lancha intervenida

La lancha capturada en la madrugada del miércoles; el conteo final arrojó 2.526 paquetes con aproximadamente un kilo de cocaína cada uno, el equivalente a 2,5 toneladas de cocaína.

Por tal motivo, los cargamentos de ambas lanchas suman 5.426 kilos, es decir, 5,4 toneladas de los dos tipos de drogas, así como seis personas aprehendidas, cuatro de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos.