El Servicio Nacional de Guardacostas interceptó una lancha con aproximadamente dos toneladas de posible cocaína, frente a Bahía Ballena de Osa, Zona Sur.

Según autoridades, se trata de una lancha tipo Nauta, de 38 pies de largo y equipada con tres motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno, cuyos tripulantes, al detectar la presencia policial, intentaron escapar; sin embargo, los guardacostas los abordaron y detuvieron.

Los sospechosos fueron identificados como:

Ecuatoriano de apellido Chila, de 28 años, quien era el capitán de la lancha.

Ecuatoriano de apellido González, de 34 años.

Colombiano de apellido Quiñones, de 38 años.

Foto: MSP

De acuerdo con el director del Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, durante la inspección preliminar, localizaron 84 sacos, cada uno con aproximadamente 30 paquetes que contenían posible cocaína.

La embarcación, la carga y los detenidos fueron trasladados hasta Golfito, donde quedaron a las órdenes de la Policía de Control de Drogas (PCD) para las diligencias correspondientes.

La operación se dio tras el intercambio de información de inteligencia con la Armada de Colombia y apoyo aéreo de Estados Unidos, lo cual posibilitó que oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Guardacostas del Ministerio de Seguridad capturaran dicha nave a las 00:32 horas de este miércoles.

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Foto: MSP

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