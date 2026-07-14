En fotos: Así allanaron y detuvieron a miembros de “Los Gery”

Las imágenes del allanamiento muestran a los agentes en el sitio, asegurando los inmuebles y realizando la detención de algunos de los sospechosos durante las diligencias.

La Policía de Control de Drogas (PCD) desplegó un amplio operativo la madrugada de este lunes en Cartago para intervenir una presunta estructura de narcomenudeo vinculada a la banda conocida como “Los Gery”.

Los operativos se desarrollan en San Rafael y San Diego de La Unión, donde, de momento, las autoridades reportan cinco personas detenidas presuntamente relacionadas con la organización criminal.

Según la PCD, el líder del grupo, un hombre de apellido Solano, alias "Spanky", permanece en fuga desde el pasado 23 de junio, cuando no se presentó a la lectura de la sentencia de un juicio por narcotráfico. Además, otro de los investigados, de apellido Rojas, conocido como "Muelas", actualmente descuenta prisión por el mismo delito.

Las autoridades indicaron que el caso continúa en desarrollo y brindarán más detalles conforme avance la investigación.