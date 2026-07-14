Golpe a “Los Gery”: 5 detenidos y líder alias “Spanky” en fuga

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó la madrugada de este martes un operativo contra una presunta estructura de narcomenudeo vinculada con la banda conocida como “Los Gery”, en la provincia de Cartago.

Las acciones policiales incluyen cinco allanamientos realizados en los sectores de San Rafael y San Diego de La Unión, con el objetivo de desarticular esta organización criminal.

Allanamientos de la PCD. Foto: MSP.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron la detención de cinco personas que, en apariencia, forman parte de este grupo delictivo dedicado al narcomenudeo.

Allanamientos de la PCD. Foto: MSP.

Sin embargo, el supuesto líder de la organización, un hombre de apellido Solano, alias “Spanky”, continúa prófugo. El sujeto permanece en fuga desde el 23 de junio, cuando no se presentó a la lectura de la sentencia de un juicio por narcotráfico que enfrentaba.

Allanamientos de la PCD. Foto: MSP.

Las autoridades también señalaron que otro de los investigados, de apellido Rojas, conocido con el alias de “Muelas”, actualmente descuenta una condena por delitos relacionados con el narcotráfico.

El operativo continúa en desarrollo.