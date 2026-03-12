Un conflicto que se desarrolló en redes sociales terminó desencadenando un crimen por encargo en Parrita, caso que actualmente se conoce como “TikTokers”.

De acuerdo con la investigación judicial, todo se originó tras la transmisión en redes sociales de una riña entre 2 mujeres creadoras de contenido en TikTok.

Caso “TikTokers”: 168 años de cárcel para 3 hombres

Durante el altercado también estuvo presente un hombre de apellido Torres, quien intervino con el fin de separarlas.

La Fiscalía logró demostrar que, tras este y otros conflictos previos entre las involucradas, un hombre de apellido Herrera decidió planear un ataque contra el matrimonio formado por Torres y su esposa.

Para ello, contrató a 2 hombres, a quienes ofreció ₡3 millones para ejecutar el crimen.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 30 de junio de 2023, cuando los sospechosos ingresaron a la vivienda de la pareja en Esterillos Oeste, Parrita, mientras dormían.

Una vez dentro de la habitación, dispararon contra ambos.

Producto del ataque armado, Torres falleció, mientras que su esposa logró sobrevivir.

Ante esto, 3 hombres fueron condenados a un total de 168 años de prisión por estos hechos.

El caso llamó la atención pública debido a que las personas involucradas eran conocidas en TikTok por generar contenido de forma independiente.