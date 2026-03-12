Caso “TikTokers”: 168 años de cárcel para 3 hombres

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

3 hombres fueron condenados a un total de 168 años de prisión tras ser declarados culpables de delitos contra la vida en un caso conocido como “TikTokers”, ocurrido en Parrita en 2023.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía de Quepos y Parrita, que logró acreditar la responsabilidad de 2 hombres de apellido Monterrey y Linares, quienes recibieron 55 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Por su parte, un hombre de apellido Herrera fue condenado a 58 años de cárcel, tras ser declarado culpable por los mismos delitos y, adicionalmente, por tenencia de arma permitida.

Según estableció el tribunal, Herrera ideó un plan para acabar con la vida de un matrimonio, por lo que contrató a Monterrey y Linares, ofreciéndoles ₡3 millones para ejecutar el crimen.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 30 de junio de 2023, cuando los sicarios, acompañados por otras personas aún no identificadas, forzaron el ingreso a la vivienda de las víctimas en Esterillos Oeste, Parrita, mientras estas dormían.

Dentro de la casa, los atacantes dispararon contra la pareja. Producto del ataque, el hombre falleció, mientras que su esposa logró sobrevivir.

A los sentenciados se les amplió la prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.

El caso fue denominado “TikTokers”, ya que tanto las víctimas como los involucrados eran conocidos en la red social TikTok por la creación de contenido.