La hija de Rodrigo Badilla, quien fue encontrado muerto en Pico Blanco, tuvo unas emotivas palabras de despedida con su padre.

María José, quien lideró la búsqueda de su padre tras varios días de que estuvo desaparecido, dijo sentirse agradecida por todo lo vivido con él.

“Por lo menos sé que mi papá se fue sabiendo que tenía una hija que era capaz de arrancarse el corazón para dárselo”, dijo en una publicación de Instagram.

Tras una intensa búsqueda de cruzrojistas y baqueanos, donde incluso se habían suspendido las laborales oficiales, un vecino de los cerros de Escazú logró dar con el cuerpo de Badilla.

“Ayer soñé con mi papá, donde el me decía la ubicación exacta de dónde él estaba, y con la fe en Dios y ayuda, logré llegar a él”.