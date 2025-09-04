Las autoridades confirmaron este jueves recibir la alerta sobre el hallazgo de un cuerpo en el sector de Pico Blanco, en San Antonio de Escazú.

Según destacan personas de la zona, se habían visibilizado múltiples aves rapaces volando en un sector específico.

Foto: Issac Villalta.

Posteriormente, personas que caminaban cerca de este sitio, emiten la alerta a las autoridades.

“La Cruz Roja Costarricense moviliza sus recursos al sector del cerro Piedra Blanca conocido como Pico Blanco en Escazú, donde reportan la ubicación de un cuerpo sin vida en la montaña”, destacó Cruz Roja.

El caso de Rodrigo Badilla, una persona que sigue desaparecida

Rodrigo Badilla es un hombre de 48 años que desapareció en Pico Blanco el lunes 25 de agosto y sigue sin aparecer.

Las autoridades desde entonces han desplegado múltiples operativos de búsqueda, pero ninguno tuvo éxito.

De momento no está claro si se trata del cuerpo de Rodrigo Badilla.

Foto: Issac Villalta.

Noticia en desarrollo.