Eder Hernández aspira a cargo en el PLN: Dice que conversó con Óscar Arias y Álvaro Ramos

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El diputado Eder Hernandez aspirará al cargo de la subsecretaría del Partido Liberación Nacional (PLN), en el marco de la Asamblea Nacional verdiblanca que se realizará el próximo 10 de octubre.

En esa sesión se elegirá al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PLN, cargo que ya cuenta con dos contendientes.

Hernández aseguró que de cara a su aspiración, cuenta con el respaldo del excandidato a la Presidencia de la República, Álvaro Ramos.

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“Yo voy a la subsecretaría general. Esto fue un ofrecimiento de don Álvaro Ramos con don Álvaro Ramírez hace cuatro meses en mi oficina”, señaló Hernández a Grupo Extra.

El legislador añadió que de cara a su candidatura ha conversado con figuras liberacionistas.

“He conversado con el expresidente Óscar Arias, con el expresidente José María Figueres. Con ambos me une una entrañable amistad y además con diferentes corrientes del partido en las siete provincias”, refirió Hernández.

Fracción del PLN. Foto: Archivo.

A la vez, señaló que dentro del partido no hay divisiones, aunque aseguró que sí existe competencia.

Actualmente Hernádez ostenta ese cargo desde hace año y medio a raíz de una suplencia, según aseguró a este medio.

“Estuve en una suplencia. Iría por un periodo completo solo llevo año y medio”, puntualizó.

En las elecciones internas figuran candidatos como los exdiputados Óscar Izquierdo y Rolando Trejos para la presidencia del partido. También figuran las candidaturas del secretario general, Miguel Guillén y Alexandra Blanco.