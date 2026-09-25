Óscar Izquierdo confirma que aspira a dirigir el PLN

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El exdiputado y actual jefe de asesores de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, confirmó a Grupo Extra que presentará su nombre para disputar la presidencia de la agrupación verdiblanca.

“Sí, en realidad he tomado la decisión de presentar mi nombre”, dijo Izquierdo. El dirigente aseguró que la determinación se produjo después de conversar con asambleístas y otras figuras del partido sobre el rumbo que debe tomar Liberación Nacional.

La elección se realizará el 10 de octubre durante la Asamblea Nacional del PLN, cuando los delegados escogerán a las nuevas autoridades del partido en sustitución de la actual dirigencia encabezada por Ricardo Sancho.

Bancada del PLN. Foto: Mauricio Aguilar.

Izquierdo justificó su aspiración en su trayectoria dentro de la agrupación y en el conocimiento que asegura tener tanto del partido como de la coyuntura nacional.

“Soy un hijo del partido. Yo vengo desde la juventud liberacionista. Tengo la experiencia y la trayectoria. He estado siempre a la par del liberacionismo”, afirmó. Además, señaló que busca una agrupación que “le responda al país” y a las necesidades de los costarricenses.

Uno de los factores que marcará la elección interna será el papel del excandidato presidencial Álvaro Ramos. Izquierdo reconoció que quisiera contar con su respaldo e incluso confirmó que ya conversó con él sobre su candidatura.

“Ojalá me respalde don Álvaro. Creo que lo voy a tener porque he conversado con él largo y tendido sobre lo que debe ser Liberación Nacional y tenemos muchas coincidencias”, señaló. Agregó que espera que Ramos dé a conocer su posición en los próximos días.

Ramos ha ganado protagonismo en la renovación de la estructura verdiblanca y anteriormente anunció su intención de impulsar cambios en los órganos de dirección del partido.