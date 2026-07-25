Al menos dos personas fallecieron y alrededor de 19 resultaron heridas, varias de ellas en condición crítica, durante las emergencias atendidas por la Cruz Roja Costarricense entre las 6:00 p.m. del viernes 24 y las 5:00 a.m. de este sábado 25 de julio.

Entre las principales emergencias destacan:

Heredia, Belén (6:44 p.m.) : Vuelco de motocicleta dejó a un hombre de 30 años en condición crítica, trasladado al Hospital San Vicente de Paúl.

: Vuelco de motocicleta dejó a un hombre de en condición crítica, trasladado al Hospital San Vicente de Paúl. Guanacaste, Nosara (7:21 p.m.) : Motociclista de 32 años chocó contra un objeto fijo y fue trasladado en condición crítica al Hospital de Nicoya.

: Motociclista de chocó contra un objeto fijo y fue trasladado en condición crítica al Hospital de Nicoya. Limón, Santa Rosa (7:34 p.m.) : Colisión entre una motocicleta y una bicicleta dejó un hombre de 38 años fallecido en el sitio y otro de 19 años en condición crítica, trasladado al Hospital Tony Facio.

: Colisión entre una motocicleta y una bicicleta dejó un en el sitio y otro de en condición crítica, trasladado al Hospital Tony Facio. Alajuela, San Rafael (8:19 p.m.) : Una mujer de 53 años fue atropellada por un vehículo liviano y trasladada en condición crítica al Hospital San Rafael.

: Una mujer de fue atropellada por un vehículo liviano y trasladada en condición crítica al Hospital San Rafael. San José, Aserrí (9:13 p.m.) : Un atropello por motocicleta dejó a una mujer de 31 años y un hombre de 24 años gravemente heridos, ambos trasladados al Hospital San Juan de Dios.

: Un atropello por motocicleta dejó a una mujer de y un hombre de gravemente heridos, ambos trasladados al Hospital San Juan de Dios. Alajuela, San Isidro (11:50 p.m.) : Choque entre dos motocicletas dejó un hombre adulto en condición urgente y una mujer de 32 años en condición crítica.

: Choque entre dos motocicletas dejó un hombre adulto en condición urgente y una mujer de en condición crítica. Cartago, Guadalupe (1:17 a.m.) : Colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó cinco afectados. Un hombre de 27 años fue trasladado en condición crítica y otras dos personas en estado urgente al Hospital Max Peralta.

: Colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó cinco afectados. Un hombre de fue trasladado en condición crítica y otras dos personas en estado urgente al Hospital Max Peralta. San José, Lindora (3:02 a.m.): Uno de los accidentes más graves de la jornada ocurrió cuando un vehículo liviano impactó contra un objeto fijo. El hecho dejó un hombre de aproximadamente 25 años fallecido y otras cinco personas heridas de gravedad, trasladadas a los hospitales San Juan de Dios y México.

Alajuela, San Rafael (4:46 a.m.): Otra colisión entre motocicletas dejó un paciente en condición crítica, trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas de cada uno de los accidentes registrados durante la noche y la madrugada.