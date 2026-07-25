Brutal accidente en Lindora: reportan joven fallecido y 5 heridos graves

La Cruz Roja Costarricense atendió la escena

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en Lindora de Santa Ana dejó como saldo una persona fallecida y cinco más en condición crítica, según informó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia fue reportada a las 3:02 a.m. en el sector de Pozos de Santa Ana, donde, por razones que se investigan, un vehículo liviano colisionó contra un objeto fijo.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.
Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

En el sitio, los cuerpos de emergencia atendieron a seis personas. Un hombre de aproximadamente 25 años fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.
Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

Además, un hombre de 29 años y una mujer de 30 años fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, mientras que un hombre de 19 años, una mujer de 30 años y otro hombre de 29 años fueron llevados en estado crítico al Hospital México.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.
Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplazó dos unidades básicas, tres unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.
Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el violento impacto.