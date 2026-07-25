Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en Lindora de Santa Ana dejó como saldo una persona fallecida y cinco más en condición crítica, según informó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia fue reportada a las 3:02 a.m. en el sector de Pozos de Santa Ana, donde, por razones que se investigan, un vehículo liviano colisionó contra un objeto fijo.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

En el sitio, los cuerpos de emergencia atendieron a seis personas. Un hombre de aproximadamente 25 años fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

Además, un hombre de 29 años y una mujer de 30 años fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, mientras que un hombre de 19 años, una mujer de 30 años y otro hombre de 29 años fueron llevados en estado crítico al Hospital México.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplazó dos unidades básicas, tres unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el violento impacto.