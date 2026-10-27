Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) destinará tres semanas de febrero de 2027 a la preparación del personal docente, antes del ingreso de los estudiantes a las aulas, programado para el 1 de marzo.

Según el calendario escolar presentado este martes 27 de octubre, las actividades comenzarán el 8 de febrero y se dividirán en dos etapas: dos semanas de formación docente y una semana de planificación institucional.

Del 8 al 19 de febrero, los educadores participarán en jornadas de formación sobre mediación pedagógica, clima de aula y evaluación de los aprendizajes. Además, el ministerio contempla contenidos relacionados con tecnologías emergentes, pensamiento lógico y comprensión de lectura.

La propuesta también incluye temas como salud mental, educación financiera y ciberseguridad, entre otros. El documento del MEP señala que durante el año se desarrollarán cinco espacios de comunidades de aprendizaje entre docentes.

Planificación institucional

La tercera semana, del 22 al 26 de febrero, estará dedicada a la planificación institucional. En ese período, los centros educativos organizarán horarios, comisiones, expedientes y otros aspectos relacionados con la gestión del curso lectivo.

El calendario también plantea reducir la carga administrativa del personal docente mediante el uso de planeamientos disponibles en la Mochila Digital, la digitalización de expedientes y la organización de plataformas y censos escolares.

El Ministerio propone, además, regular las capacitaciones regionales y nacionales durante el curso lectivo, con actividades voluntarias para el personal docente.

Clases comenzarán en marzo

Una vez concluida la preparación del personal, los estudiantes ingresarán a las aulas el lunes 1 de marzo. El primer período lectivo se extenderá hasta el 2 de julio, mientras que el segundo comenzará el 19 de julio y finalizará el 30 de noviembre.

El nuevo calendario mantiene los 200 días de servicio educativo, distribuidos en 180 días de trabajo pedagógico con estudiantes y 20 días de gestión educativa estratégica.