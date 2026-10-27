Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El curso lectivo de 2027 comenzará el 1 de marzo y finalizará el 30 de noviembre, según la propuesta de calendario del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El esquema mantiene los 200 días establecidos, distribuidos en 180 días de trabajo pedagógico y 20 días destinados a formación docente, planificación y gestión educativa estratégica.

Antes del ingreso de los estudiantes, el MEP contempla un periodo de preparación para el personal docente. Del 8 al 19 de febrero se realizarán jornadas de formación y, del 22 al 26 de febrero, se desarrollará la planificación institucional. Con esto, la institución busca que los educadores se preparen antes de recibir al estudiantado y proteger el tiempo dedicado a las clases.

Foto: Sergio Espinoza.

El primer periodo lectivo irá del 1 de marzo al 2 de julio, con 85 días efectivos de clases. Las vacaciones de medio año se extenderán del 2 al 16 de julio, y el segundo periodo comenzará el 19 de julio y terminará el 30 de noviembre, con 95 días efectivos.

El cierre del curso está previsto del 2 al 8 de diciembre, con la celebración de la Fiesta de la Alegría el 2 de diciembre.

Calendario se elaboró con aportes de la comunidad educativa

Según el MEP, el calendario se construyó a partir de la evaluación y los aportes de 11.522 participantes del sistema educativo. Entre ellos figuran 7.077 familiares, 3.469 docentes, 418 asesores pedagógicos, 328 directores de centros educativos, 205 supervisores y representantes de 25 direcciones regionales.

Foto: Sergio Espinoza.

La propuesta busca ordenar convocatorias, capacitaciones y trámites para proteger el tiempo lectivo, mejorar la planificación y fortalecer el desempeño docente. También contempla espacios de comunidades de aprendizaje para promover el intercambio entre educadores.

Durante los días de formación, el personal docente reforzará conocimientos en mediación pedagógica, clima de aula, tecnologías emergentes, comprensión de lectura y evaluación de los aprendizajes. El MEP también prevé más de cinco espacios de comunidades de aprendizaje como parte de la preparación para el curso lectivo.