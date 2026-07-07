La salida de Karla Granados de la Gerencia General interina de la Asamblea Legislativa el 24 de junio, fue precedida por una tensa discusión en el Directorio Legislativo sobre nombramientos interinos, en la que la presidenta Yara Jiménez le reclamó haber incorporado propuestas de nombramiento sin la revisión previa de los asesores del órgano legislativo.

Así lo expone una revisión de las actas del Directorio de la Asamblea Legislativa realizada por Grupo Extra, la cual muestra que la última sesión en la que Granados participó el 24 de junio, estuvo marcada por cuestionamientos de Jiménez hacia la entonces gerente general por la incorporación, a “última hora”, de nombramientos interinos.

Varios minutos después de iniciada la sesión, se conoció un oficio que contenía una propuesta de reasignación para una plaza del Departamento de Seguridad Parlamentaria.

Yara Jiménez. Foto: Jorge Castillo.

Al leerse el tema, Jiménez interrumpió de golpe la lectura para reclamarle directamente a Granados que esa propuesta de nombramiento no había sido conversada previamente con los asesores del Directorio.

“Ayer cuando estuvimos en la reunión con asesores, les dije que de Recursos Humanos quedaban pendientes unas reasignaciones que posiblemente iban a llegar en la tarde, que entonces se incorporaban y nos dijeron que sí, esta fue la que llegó en la tarde”, dijo Granados.

Sin embargo, según las actas, Jiménez replicó que los asesores negaban haber dado el visto bueno a los nombramientos propuestos por la Gerencia horas antes.

Copia del acta del dirctorio del 24 de junio.

“Nosotros tres (el Directorio) firmamos esto, los que estamos, en ejercicio y dependemos de nuestros asesores y si usted en la noche va a meter nuevos nombramientos que nuestros asesores no han revisado, no se vale, doña Karla, porque imagínese usted…”, refirió Jiménez.

Copia del acta del Directorio del 24 de junio.

Seguidamente, Granados pidió disculpas, aseguró que fue “sin ninguna intención” y prometió que no volvería a pasar. Grupo Extra intentó comunicarse con Granados, pero no respondió a los mensajes al cierre de la nota.

El Directorio ya había manifestado una posición firme en contra de “eternizar” las plazas interinas mediante prórrogas automáticas.

Directorio de la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo.

Decisión se tomó sin Granados

Tras agotarse los puntos de la agenda ordinaria, la presidenta Yara Jiménez solicitó un receso y ordenó la salida de todos los asesores y del personal administrativo presente en la sala, quedando únicamente los diputados titulares para discutir el destino de Granados.

Al reanudarse la sesión, y con la única presencia del encargado de la grabación, se dio lectura al Artículo 15, en el cual se acordó la no prórroga del nombramiento interino de Granados en el puesto de Gerencia General. Con ello, su función concluiría de forma definitiva el 30 de junio de 2026, luego de tres años de permanecer en el cargo de forma interina.

Con la salida de Granados, el Directorio nombró de forma interina a Alejandra Blaños, a la vez que anunció el inicio de un concurso público.

Karla Granados, exgerente general interina. Foto: Mauricio Aguilar.

“Confianza” entre los motivos

La necesidad de preservar la “confianza administrativa” se mencionó de manera explícita en las actas como uno de los fundamentos clave para disponer la no prórroga del nombramiento interino de Granados en la Gerencia General.

Copia del acta el Directorio.

El Directorio justificó legalmente su salida con base en los siguientes argumentos:

Falta de concurso e idoneidad previa: Granados había sido nombrada originalmente en ese puesto interino el 1 de julio de 2023, por períodos de tres meses prorrogables. El Directorio consideró que ese nombramiento original se realizó “sin concurso de oposición y a partir de un registro de postulantes, sin que conste comprobación de idoneidad previa”.

Granados había sido nombrada originalmente en ese puesto interino el 1 de julio de 2023, por períodos de tres meses prorrogables. El Directorio consideró que ese nombramiento original se realizó “sin concurso de oposición y a partir de un registro de postulantes, sin que conste comprobación de idoneidad previa”. Confianza objetiva: El acuerdo enfatiza que la continuidad de un interinato en un alto cargo gerencial exige “la preservación de condiciones objetivas de confianza administrativa, legitimidad funcional y credibilidad institucional”, condiciones que el Directorio consideró rotas.

Además, el acuerdo establece que, a partir del 1 de julio de 2026, Granados debía reincorporarse a su plaza en propiedad como directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, manteniendo sus condiciones salariales y administrativas de funcionaria regular.