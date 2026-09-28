Diputados avalan plazo de 24 meses para minería artesanal en Abangares

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Plenario Legislativo aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley que permitirá a cooperativas mineras de Abangares continuar con la explotación y procesamiento de oro por un plazo de hasta 24 meses mientras concluyen sus trámites de concesión.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.775, recibió el respaldo de 50 diputados y adiciona un nuevo transitorio a la legislación que reformó el Código de Minería.

El texto establece que podrán acogerse a este plazo las cooperativas que mantengan solicitudes de concesión en trámite ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karol Matamoros, destacó que la medida busca dar continuidad a la actividad mientras avanzan los procesos de regularización.

“Esta iniciativa de ley resguarda la actividad para que puedan continuar con la explotación y procesamiento de oro en ese plazo de dos años mientras continúan con las gestiones”, señaló Matamoros.

La propuesta también contempla condiciones para la extracción, comercialización y exportación del mineral, entre ellas que el material provenga del cantón de Abangares o de las áreas comprendidas en las solicitudes correspondientes.