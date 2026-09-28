Eder Hernández propone limitar redes sociales a menores de 15 años

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández, presentó un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años y establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales que operan en Costa Rica.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.805 y denominada “Ley de Protección y Edad Mínima para el Acceso a Redes Sociales”, establece que las personas menores de esa edad no podrán crear ni mantener cuentas en redes sociales con restricción de edad.

La prohibición no abarcaría las plataformas destinadas a mensajería ni los juegos.

Según el proyecto, las empresas propietarias de redes sociales deberán implementar mecanismos “razonables, proporcionales y técnicamente viables” para verificar la edad de sus usuarios e impedir que menores de 15 años mantengan cuentas.

La propuesta también busca limitar la cantidad de información que las plataformas pueden recopilar para realizar esa verificación. Además, plantea que los documentos de identidad emitidos por el Estado no sean utilizados como el principal mecanismo para comprobar la edad.

Otro de los puntos del proyecto es la creación de un impuesto anual equivalente a 100 salarios base mensuales para las empresas propietarias de redes sociales que operen en el país. En caso de incumplir con ese pago, la iniciativa establece el bloqueo de la red social en Costa Rica.

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El proyecto establece:

Las redes sociales deberán implementar mecanismos para verificar la edad de los usuarios.

El proyecto limita la recopilación de datos únicamente a lo necesario para comprobar la edad.

Se plantea evitar que la cédula o documentos oficiales sean el principal método de verificación.

Las empresas propietarias de redes sociales pagarían un impuesto anual de 100 salarios base mensuales.

Si una empresa no paga el impuesto, la propuesta permite bloquear la red social en Costa Rica.