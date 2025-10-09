Una mujer falleció apuñalada la mañana de este jueves en la comunidad de La Guaira, Guácimo, tras una riña con otra vecina frente a la escuela local.

La sospechosa del homicidio fue detenida minutos después por oficiales de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 11:38 a. m. por un incidente ocurrido a un costado de la plaza de fútbol, contigua al centro educativo.

En el sitio, los socorristas atendieron a una mujer adulta con una herida de arma blanca en el tórax, pero ya no presentaba signos vitales.

En apariencia un joven que viajaba en motocicleta sería hijo de la mujer detenida y quiso entrar a la fuerza, pero los policías lo detuvieron y no lo dejaron pasar.

La presunta responsable, identificada con el apellido Chavarría, fue ubicada y aprehendida por la Fuerza Pública, quienes la pusieron bajo las órdenes de las autoridades judiciales.

La riña

Testigos relataron que el hecho se habría originado por problemas entre las vecinas, aparentemente relacionados con discusiones vinculadas a menores de edad que estudian en la escuela cercana.

Según versiones de familiares, la víctima había ido a dejar a su hijo a clases cuando, al pasar frente a la vivienda de la sospechosa, se produjo el enfrentamiento.

“Ella venía de la escuela, caminó unos 10 o 15 metros y la otra salió de la casa, la apuñaló y se quedó tirada frente al portón. La agresora estaba en una silla bajo un palo de mamón”, relató una familiar de la fallecida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar las evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para determinar las causas exactas del conflicto y el grado de responsabilidad de la sospechosa.