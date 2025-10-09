Una riña entre dos mujeres terminó en tragedia la mañana de este jueves en la comunidad de La Guaira, Guácimo, cuando una de ellas murió tras recibir una puñalada en el pecho frente a la escuela local.

Foto: Corresponsal

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 11:38 a. m. por un incidente ocurrido a un costado de la plaza de fútbol, contigua al centro educativo. Al llegar al sitio, los socorristas atendieron a una mujer adulta con una herida de arma blanca en el tórax, pero ya no presentaba signos vitales.

Foto: Corresponsal

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo presente en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar las evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

Lea: Riña entre mujeres termina con una víctima mortal frente a escuela

Testigos indicaron que el conflicto se originó por problemas entre las vecinas a raíz de discusiones relacionadas con menores de edad de la escuela cercana. Según relataron familiares de la víctima, existían roces previos entre ambas mujeres por situaciones que ocurrían fuera del centro educativo.

Foto: Corresponsal

Una de las parientes contó que la fallecida tras riña había ido a dejar a su hijo a clases y, al pasar frente a la vivienda de la sospechosa, se produjo el enfrentamiento. En cuestión de segundos, la mujer fue atacada con un cuchillo y cayó herida frente al portón de la casa.

Foto: Corresponsal