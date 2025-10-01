La Fuerza Pública detuvo la tarde de este miércoles a un hombre de apellido Torres, señalado como sospechoso en el homicidio de Kevin Kirby, joven de 27 años cuyo cuerpo fue localizado en horas de la mañana bajo el puente de Circunvalación, a la altura del río María Aguilar, en el sentido Hatillo-Pavas.

La captura se efectuó en la Ciudadela María Reina, en Hatillo, tras una operación conjunta con la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que aportó información clave para dar con su paradero.

Kevin había sido reportado como desaparecido el domingo anterior y su hallazgo sin vida generó una investigación que ahora apunta a Torres como principal sospechoso.

El detenido fue puesto a la orden del OIJ, mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer los hechos y determinar su grado de participación en el crimen.

Osman Chacón, director de San José Central, explica: