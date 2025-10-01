El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este miércoles el hallazgo bajo el puente de Circunvalación, a la altura del río María Aguilar, en el sentido Hatillo-Pavas de un hombre que había sido reportado como desaparecido.

Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia y localizó a un masculino adulto con múltiples traumas. Al ser valorado, ya no presentaba signos de vida.

Cuerpo hallado bajo puente. Foto: Wilbert Hernández.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que el hallazgo se registró a las 3:34 a. m. en vía pública, en el sector de Hatillo 8.

“El fallecido es un masculino de apellido Kirby de 27 años de edad”, indicó el OIJ.

Joven desaparecido.

“De acuerdo con la información preliminar, el ahora occiso presenta golpes en costillas y, al parecer, heridas provocadas por arma blanca”, agregó el OIJ.

Agentes judiciales permanecen en el lugar realizando el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

El caso

El joven identificado como Kevin Kirby, reportado como desaparecido desde el pasado 28 de setiembre en Sabanilla de Montes de Oca. Esa versión quedó confirmada con la información oficial del OIJ.

Según allegados, el joven había dejado de responder su celular alrededor de las 5:30 p. m. del día de su desaparición. Vestía una camisa negra, pantaloneta, tenis blancos con detalles amarillos y una gorra. Además, se movilizaba en un vehículo Ford Pick-up gris, placa CL 403528.

En redes sociales el joven se presentaba como un amante del surf y de la pesca.

Joven desaparecido era amante del surf.

El OIJ continúa con la investigación para determinar las circunstancias de la muerte del joven.