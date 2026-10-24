Detienen a reo liberado de forma irregular en Pococí

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón concretaron la detención de un hombre de apellido Ferguson, de 36 años de edad, quien mantenía una orden de captura para descontar una sentencia en firme por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

El sujeto quedó detenido inmediatamente tras presentarse a la sede del OIJ de Limón pasadas las 9:00 a.m. Tras su captura, Ferguson será remitido y entregado a un centro penal bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Operativo policial

Las acciones de las autoridades iniciaron luego de que la Fiscalía de Guápiles remitiera la orden de aprehensión el pasado jueves 15 de octubre.

A partir de esa instrucción, agentes del OIJ de Limón desplegaron múltiples diligencias de investigación y rastreos de campo en diversos sitios donde se presumía que se ubicaba el sospechoso, labores que finalmente derivaron en su presentación ante la sede judicial.

Liberación irregular y medidas drásticas

La captura de Ferguson se da en medio de la controversia por su liberación irregular del Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, ubicado en Pococí, Limón, centro penitenciario del cual salió a pesar de contar con causas judiciales pendientes.

El hecho generó una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Justicia y Paz. El ministro de la cartera, Gabriel Aguilar, instruyó a la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) la reubicación inmediata de la directora del centro penitenciario y de todos los funcionarios involucrados mientras se efectúan las investigaciones.

De igual manera, el Ministerio ordenó la apertura de procesos disciplinarios —advirtiendo que se procederá con el despido si se demuestra negligencia o responsabilidad— y confirmó que los funcionarios implicados serán denunciados penalmente ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.