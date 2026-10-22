Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz dispuso una serie de medidas inmediatas dirigidas a funcionarios del Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, ubicado en Pococí, Limón, debido a la liberación irregular de un privado de libertad que mantenía causas judiciales pendientes.

Ante este hecho, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, instruyó a la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) la reubicación inmediata de la directora del centro penitenciario y de todos los funcionarios involucrados, mientras se efectúa la investigación correspondiente.

Asimismo, ordenó la apertura de procedimientos disciplinarios y advirtió que, de demostrarse responsabilidad o negligencia, se procederá con el despido de los responsables conforme al marco legal vigente.

“Los funcionarios involucrados serán denunciados penalmente ante el Ministerio Público, para que se determinen las eventuales responsabilidades”, mencionó en el comunicado.

El Ministerio reiteró que no tolerarán irregularidades, negligencias ni incumplimientos de deberes por parte de los funcionarios encargados de la gestión penitenciaria.