Detienen en Escazú a mexicano ligado al cártel de Sinaloa

Autoridades costarricenses detuvieron a un hombre de nacionalidad mexicana, de apellido Lafarga, requerido para extradición por la justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico y por supuestamente ocupar “un importante rango” dentro del cártel de Sinaloa.

La detención se realizó en Escazú y fue autorizada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José. El operativo se realizó tras coordinaciones entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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Según las autoridades del país norteamericano, el extranjero coordinaba el traslado y distribución de cocaína entre Colombia, Costa Rica y México, para su posterior introducción a Estados Unidos.

Detenido en Escazú. Foto: Cortesía.

Lafarga es objeto de una acusación formal del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas, por las actividades delictivas que habría desarrollado, aproximadamente, entre el 2023 y setiembre del 2025.

Según el Ministerio Público, presuntamente el trasiego de los estupefacientes en nombre del mencionado cartel se extendió por toda Centroamérica y parte de los cargamentos se distribuían en Los Ángeles, California, y otras localidades estadounidenses.