Detienen tres sujetos con pichingas de 105 litros de gasolina

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026



La Fuerza Pública detuvo a tres sospechosos de transportar tres pichingas con 105 litros de gasolina, que presuntamente serían utilizados para la minería ilegal, en San Carlos, Alajuela.

El hecho ocurrió cuando varios oficiales realizaban un recorrido preventivo en el sector de Boca San Carlos, específicamente en Caño La Chachalaca, luego de recibir información sobre el traslado de combustibles hacia zonas donde se ha detectado actividad minera ilegal.

Al llegar al lugar, las autoridades vieron a estos tres sospechosos con las pichingas, los cuales se dirigían hacia el cerro Conchuditas, un sitio de extracción ilegal de material minero.

Ante esto, detuvieron a los hombres, quienes, según información policial, se encuentran en nuestro país en condición migratoria irregular, por lo cual fueron remitidos a la orden de la Policía de Migración.