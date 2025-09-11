El Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, anunció este jueves la destitución del Director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez.

La salida del funcionario rige de manera inmediata a partir de este 11 de setiembre, según comunicó el jerarca.

Oswaldo Miranda Víquez. Foto: Raquel Vargas.

La decisión responde a una “redefinición de líneas estratégicas orientadas a lograr una mayor eficiencia operativa y una gestión administrativa más efectiva”, informó el MOPT.

El Ministro Zeledón señaló además que su gestión mantendrá el compromiso de fortalecer y respaldar la labor de la Policía de Tránsito, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la capacidad de respuesta en carretera.