Los oficiales de Tránsito amenazaron con lanzarse a las calles si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no destituye a su actual director, Oswaldo Miranda.

Según dio a conocer la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), los agentes reclaman que, desde la llegada de Miranda, se han dado un total de 30 renuncias relacionadas con “una mala administración”. “Esto es lo que sucede cuando una persona no conoce de administración, más en un ente tan importante como lo es la Policía de Tránsito, donde arbitrariamente se han dado muchas órdenes, y en un problema que ha sido constante durante muchos años”, denunció Lizeth Quesada, presidenta de la Seccional ANEP-Policía de Tránsito.

Inicialmente, el grupo sindical habría dado un plazo de ocho días para la destitución, los cuales vencían el próximo jueves; sin embargo, ANEP confirmó a Diario Extra que actualmente se encuentran en conversaciones con Efraím Zeledón, jerarca del MOPT.

“Son muchos los afiliados policías de Tránsito que se encuentran agremiados a nuestros sindicatos, no estamos dispuestos a seguir tolerando estas arbitrariedades y vamos a tomar otras medidas, posiblemente una manifestación a nivel nacional”, concluyó Quesada.

¿Quién es el director de Tránsito?

Oswaldo Miranda Víquez, licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Derecho, fue nombrado director de la Policía de Tránsito en julio de 2023. Antes de asumir el cargo, trabajó en la Unidad de Intervención Policial adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Miranda no es ajeno a las polémicas, ya que es la segunda vez que la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) solicita su destitución, en una primera ocasión por la falta de uniformes, el pésimo estado de las motos y las patrullas, y el deterioro de las delegaciones.