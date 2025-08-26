La comunidad artística costarricense lamenta la muerte de Ignacio Arú, un joven escritor y poeta nacional de 26 años que falleció el pasado 21 de agosto en Ciudad de México mientras participaba en actividades culturales.

Arú había sido invitado por la Casa Octavio Paz para una presentación literaria, evento que marcaba un paso importante en su carrera y que, según expresó días antes, le generaba gran ilusión. Su fallecimiento ocurrió en un hospital mexicano, en circunstancias que han conmovido a familiares, amigos y al sector cultural del país.

La familia del escritor pide colaboración para repatriar su cuerpo y brindarle un homenaje en su tierra natal. Las personas interesadas pueden enviar su ayuda mediante SINPE Móvil al número 7182-1176, a nombre de Alonzo Josué Arias.

Alonso Arú, hermano del joven, indicó que los trámites en México han sido complejos y que el proceso sigue en curso mientras la familia recibe apoyo emocional y logístico para poder traer el cuerpo de regreso a Costa Rica.