La inseguridad ciudadana que atraviesa el país es la principal amenaza que afecta al turismo en Costa Rica, según la Encuesta de Priorización del Turismo, la cual recaba opiniones de empresarios del sector sobre la situación actual.

El estudio, realizado por el Centro de Estudios del Turismo, detalla que al menos un 50% de las muestras recopiladas posicionan la inseguridad en el primer lugar y el tipo de cambio se desplazó a la segunda casilla.

“El tema de la inseguridad ha escalado y se ha hecho presente en foros internacionales, noticias y medios especializados que señalan a Costa Rica como uno de los países en donde se está perdiendo los valores. Ya está afectando a la actividad turística y es el motivo de preocupación número uno, porque si un turista ve inseguro a Costa Rica, inmediatamente busca otro destino”, externó Tadeo Morales, vocero de la Cámara Turismo San Carlos.

Otros factores mencionados, aunque en menor medida, son: el deterioro de la infraestructura, la informalidad, una falta de coordinación público-privado, los alquileres a corto plazo y la escasez de talento en la fuerza laboral.

Ante este panorama, los empresarios realizaron una lista prioritaria de acciones que incluye garantizar la seguridad comunitaria de los destinos turísticos e innovar en la estrategia de posicionamiento internacional de Costa Rica como destino turístico.