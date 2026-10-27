Desde el aire: Así fue la persecución a los miembros de “Los Gery”

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un operativo policial permitió detener a dos hombres de apellidos Ramírez y Sánchez, vinculados con la organización conocida como “Los Gery”, en el sector de Cristo Rey, en el cantón de La Unión, Cartago.

Las capturas se realizaron la tarde del martes, por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), luego de labores de recopilación de información.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, ambos sujetos eran buscados por la Policía de Control de Drogas (PCD) por una causa relacionada con la venta de estupefacientes. Los sospechosos no habían sido ubicados durante los allanamientos que la PCD ejecutó en junio pasado.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego, dinero, dosis de droga y teléfonos celulares. En las diligencias también participaron oficiales de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y de la Policía Profesional de Migración.

Foto: MSP

Con estas dos detenciones, ya son 28 las personas capturadas vinculadas con esta estructura criminal, de acuerdo con los datos suministrados por Seguridad Pública.

La acción forma parte de la Operación Cacería, una estrategia policial extendida a todo el país para localizar a personas requeridas por la justicia. Según el Ministerio, esta operación registra 562 detenciones relacionadas con investigaciones por delitos como homicidios, tentativas de homicidio, robos agravados, portación ilegal de armas y venta de drogas.

Foto: MSP

Las autoridades recuerdan que la ciudadanía puede brindar información confidencial y gratuita sobre personas vinculadas con actividades delictivas mediante la línea 1-1-7-6 o el correo [email protected].

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