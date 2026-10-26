Detienen a dos sujetos vinculados con la banda de “Los Gery”

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Dos hombres vinculados a la estructura conocida como “Los Gery” fueron detenidos esta tarde por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en la zona conocida como Cristo Rey, en la Unión de Cartago.

Los sujetos identificados con los apellidos Ramírez y Sánchez eran buscados por la Policía de Control de Drogas (PCD); ya que figuran en una causa relacionada con la venta de drogas.

Foto: MSP Foto: MSP

En unos allanamientos realizados por la PCD en el mes de junio, no fueron ubicados por la policía. A ellos se les decomisó un arma de fuego, dinero, dosis de drogas y celulares.

Con la detención de estas dos personas, las autoridades suman un total de 28 detenidos vinculados a este grupo criminal.

Las autoridades piden a la ciudadanía reportar de forma confidencial y gratuita a la línea 1-1-7-6 y al correo [email protected] información valiosa para que las autoridades sigan deteniendo a personas que están vinculadas a grupos delictivos.

Foto: MSP

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